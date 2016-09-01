В Петербурге женщина написала заявление в полицию на молодого человека, который неоднократно вступал в половую связь с её 15-летней дочерью, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

31 августа в полицию обратилась 36-летняя жительница Петербурга. Женщина сообщила, что узнала о связи своей дочери школьного возраста с совершеннолетним молодым человеком. Выяснилось, что 19-летний гражданин в течение полугода имел отношения интимного характера с 15-летней девочкой. Встречи происходили в его квартире на улице Асафьева в Выборгском районе.

Преступник был задержан сотрудниками МВД России. Материалы дела направлены районным следователям для возбуждения уголовного дела.