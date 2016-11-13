Женщина упала с 15 этажа дома №13 на проспекте Культуры в ночь на 13 ноября.
О трагическом происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".
- На проспекте Культуры, 13 выпала женщина из окна черной лестницы, - написали свидетели.
Петербурженка разбилась насмерть.
Как позже уточнили очевидцы, женщина погибла при подозрительных обстоятельствах.
- Это поздно ночью было. Из этого дома уже падал молодой парень с той же черной лестницы. Скорее всего, ее выкинули с 15 этажа. Ведется следствие. Тело быстро увезли, - сообщили свидетели.