Женщина упала с 15 этажа дома №13 на проспекте Культуры в ночь на 13 ноября.

О трагическом происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- На проспекте Культуры, 13 выпала женщина из окна черной лестницы, - написали свидетели.

Петербурженка разбилась насмерть.

Как позже уточнили очевидцы, женщина погибла при подозрительных обстоятельствах.

- Это поздно ночью было. Из этого дома уже падал молодой парень с той же черной лестницы. Скорее всего, ее выкинули с 15 этажа. Ведется следствие. Тело быстро увезли, - сообщили свидетели.