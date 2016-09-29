Громкая история, которая произошла на днях в Петербурге, получила продолжение. В отношении жительницы Петербурга, которая оставила одних в квартире своих маленьких детей, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК «Оставление в опасности».

Сейчас мальчики 6-ти и 1-го года находятся под присмотром в Центре реабилитации им. Цимбалина. Их матери разрешили навещать детей. Сотрудники органа опеки оказывают женщине консультативную помощь.

- На мой взгляд, этой семье требуется помощь, а не наказание, - говорит Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. - Если мама будет привлечена к уголовной ответственности за оставление детей в опасности, это даст основание для лишения её родительских прав. Мальчикам от этого лучше точно не будет. Да, мама - не идеальна. Но она осознала возможные последствия своих действий и готова доказывать, что любит своих детей и способна о них заботиться. Думаю, ей нужно дать этот шанс, предложив поддержку и помощь.

Напомним, на прошлой неделе в одной из коммунальных квартир полиция обнаружила двух детей, которые находились без присмотра взрослых. Мальчиков - одному из которых чуть больше года, а другому – 6 лет - оставила дома мама, которой понадобилось срочно выйти.

Своих детей женщина воспитывает одна; родственников, готовых оказать финансовую помощь или присмотреть за детьми, у неё нет. Матери уже приходилось оставлять сыновей одних – когда мальчики болели, а ей нужно было выйти за лекарством или за продуктами. Но все это длилось непродолжительное время и происходило только в случае острой необходимости. Со слов мамы, за детьми приглядывала соседка, когда у той была возможность.