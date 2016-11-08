"Муж на час" вместо ремонта ограбил хозяйку квартиру. 5 ноября он вынес из квартиры ювелирные украшения. Через три дня его задержали.

Как сообщает "Фонтанка", 33-летняя женщина нашла в интернете некоего Ивана, который предлагал услуги по ремонту. Около шести вечера он пришел в квартиру и вместо выполнения работ начал угрожать хозяйке квартиры. Он приставил к горлу нож и снял с руки золотые кольца. Через час женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное производство.

Оперативники через несколько дней задержали того самого «Ивана» - 39-летнего гражданина Узбекистана. Он арестован, однако драгоценности не найдены.

Еще об одном грабеже, совершенном злоумышленниками под видом ремонтников, сообщает пресс-служба МВД по Петербургу 7 ноября.

Днем ранее, 6 ноября, в Каменногорске двое преступников вошли в квартиру 85-летней женщины под видом работников по ремонту водоснабжения.

Лжесантехники сделали вид, что ремонтируют кран на кухне. За работу они потребовали у хозяйки семь тысяч рублей. Она вынула деньги из конверта, в котором было еще 13 тысяч рублей. Когда мужчины ушли, выяснилось, что конверта нет.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства дела.