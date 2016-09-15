Петербуржцев приглашают на общегородской День благоустройства 22 октября. Об этом объявили 15 сентября во время заседания Городского штаба благоустройства. В этот день дорожные предприятия сделают упор на уборку опавших листьев на дорогах, велодорожках и тротуарах. Также в ходе подготовки улиц к зиме дорожники будут в интенсивном режиме подметать и мыть дороги, убирать обочины, парковки, заездные карманы, площадки для отдыха и стоянок автомобилистов.

- Перед предприятиями садово-паркового хозяйства стоит задача в течение октября очистить территории парков, садов, скверов, бульваров, улиц города от листвы – работы развернутся на площади более 1,2 тысяч гектаров, - отмечают в пресс-службе городского комитета по благоустройству.



Кроме того, садовникам предстоит прочистить кроны деревьев от сухих веток, провести стрижку живой изгороди, обеспечить уход за молодыми деревьями и многое другое.



- В осенний месячник по благоустройству в Петербурге будет высажено более 2 тысяч деревьев, 35 тысяч кустарников и около полумиллиона тюльпанов, - уточнили в пресс-службе комитета.



22 октября представители органов исполнительной государственной власти, работники петербургских предприятий, активисты общественных организаций и жители города примут участие в мероприятиях, которые помогут сохранить чистоту и уют в Петербурге.