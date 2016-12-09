В Финляндии открылся сезон зимней рыбалки. Петербуржец не смог себе отказать себе в таком удовольствии и решил отправиться за рубеж. Однако не смог этого сделать - приставы ограничили выезд из-за пределы РФ из-за неоплаченного долга. Мужчина не платил алименты двум своим дочерям 13 и 17 лет за последний год.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, общая сумма долга составила 500 тысяч рублей. Петербуржец обратился к приставам вначале с тем, чтобы с него было снято ограничение в пользовании автомобилем. Даже принес справку о том, что он работает инженером-водителем, и если его лишат права управлять авто - лишат и источника дохода. Однако такой справки приставу оказалось недостаточно, должна быть запись в трудовой книжке. Её не оказалось. Поэтому петербуржец в экстренном порядке оплатил 100 тысяч рублей.

На следующем приеме мужчине напомнили об ограничении выезда за пределы РФ. Это стало "последней каплей". Ради поездки в Финляндию на рыбалку у должника в короткий срок нашлись средства для выплаты оставшейся части - 400 тысяч рублей.