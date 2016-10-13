В конце сентября молодой человек спас 50-летнюю петербурженку от насильника. За мужественный поступок Сергея наградили настенными часами и грамотой в главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу 12 октября.

13 октября вторая награда нашла героя. В главном управлении МВД 21-летнему петербуржцу вручили наградные часы с гравировкой «Спецназ России», нож и грамоту.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что молодого человека пригласили на службу в полицию.

Да и сам Сергей Крылов подтвердил эти сведения.

- Да, все верно. Подробнее рассказать не могу. Информация закрытая, - сообщил Сергей Metro.

Напомни, в ночь на 28 сентября у дома №119 по проспекту Народного Ополчения Сергей стал свидетелем нападения на женщину. Не раздумывая, молодой человек пришел на помощь. Он самостоятельно задержал преступника.

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