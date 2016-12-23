Зимнее солнцестояние в 2016 году выпадает на 21 декабря. В 13.45 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В День зимнего солнцестояния в Северном полушарии наступает астрономическая зима, а в Южном - лето. В заполярных районах 21 декабря 2016 года наступает полярная ночь, когда солнце не выходит из-за горизонта. А самое главное - День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, после...