В Петербурге оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли у прохожего крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.
Вечером 22 декабря полицейские задержали у дома №15 на проспекте Испытателей 33-летнего петербуржца по подозрению в незаконном хранении наркотиков.
Обыскав задержанного, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него гашиш массой 94,5 грамма.
- СУ УМВД России по Приморскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ). Подозреваемый заключен под стражу, - рассказали в пресс-службе.