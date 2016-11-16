Молодой мужчина поблагодарил в соцсетях сотрудников МЧС Московского района Петербурга за помощь. 24-летний Максим Фрадков сразу оговорился, что история не криминальная, а просто забавная, но помучаться пришлось.

По словам петербуржца, его девушка попала "в заточение в наручники". За помощью молодая пара обратилась по телефону 112, но там ребят все время "футболили".

"Там то в "скорую" пошлют, где этим не занимаются, то сказали обратиться в полицию, где тоже помочь отказались", - сообщил в соцсетях молодой человек. Помогли девушке избавиться от наручников в службе спасения.

"Путём научного тыка позвонили в 101 - служба спасения. Там откликнулись сразу. Сказали не переживать и ждать. Приехали через 10 минут, с наручниками справлялись ещё одну минуту", - написал Максим, - История конечно забавная, но мораль такова: звонили и искали помощь гораздо дольше, чем ожидали машину и исправляли косяк".

Блогеры не смогли пройти мимо курьезного случая с наручниками и тут же принялись упражняться в остроумии, при этом требуя рассказать подробности "не криминальной истории".

"Классно ребята развлекаются. Сами поржали, других посмешили! Требую вторую серию!" История, конечно, забавная, но мораль такова: осторожней с ролевыми играми!", - смеются горожане.

Среди комментаторов оказались даже эксперты по наручникам, по фото определившие, что девушка была закована в конвойные "браслеты", которые нельзя открыть ни скрепкой, ни булавкой.