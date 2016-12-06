В Петербурге вынесли приговор 40-летнему мужчине, которого обвиняют в убийстве своей жены. Трагедия произошла из-за ревности. Следствием и судом установлено, что поздним вечером 18 февраля этого года в квартире на улице Димитрова, где проживали супруги и их маленькая дочь, произошла ссора. Как пишут петербургские СМИ, женщина общалась с коллегой по работе, что и послужило поводом для скандала. В ходе семейной ссоры женщина 1977 года рождения получила множественные ножевые ранения.

Чтобы скрыть следы преступления, муж расчленил убитую и вывез в Ленобласть. После этого он сам обратился в полицию с заявлением о пропаже, указав, что супруга ушла на работу и не вернулась. Тело похожей по описанию женщины было найдено под железнодорожной платформой в Вырице, уточняет "Лайф". Для установления личности на экспертизу потребовалось более недели.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении петербуржца. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере более 2 млн рублей родственникам женщины в качестве компенсации.