Житель Санкт-Петербурга пришёл в отделении полиции, где признался в том, что насиловал своего 11-летнего племянника в течение нескольких месяцев, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как заявил 33-летний мужчина, он занимался половым сношением с юношей в течение нескольких месяцев с августа 2013 по октябрь 2013. Всё это происходило в его квартире на Ленской улице. Что именно побудило его сознаться в преступлении именно сейчас, не сообщается.

Вероятнее всего, родители ребёнка понятия не имели о том, чем он занимался с их сыном, так как никаких заявлений на этот счёт в полицию от них не поступало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия в отношении несовершеннолетнего). Явившийся с повинной пойман.