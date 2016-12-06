В Петербурге суд приговорил к 18 годам лишения свободы Вячеслава Боссерта, зарезавшего пожилую супружескую пару в ноябре 2014 года.

Как сообщает главное управления СКР по Петербургу, в ходе расследования двойного убийства пенсионеров было установлено, что 1 ноября 2014 года в коммунальной квартире, расположенной в доме по Парголовской улице, Боссерт поссорился с супругами 1950 и 1959 годов рождения.

В пылу ссоры мужчина схватился за нож. Он нанес своим жертвам множественные ножевые ранения. Тела убитых пенсионеров Боссерт завернул в одеяла и ковровое покрытие, а затем скрылся с места происшествия.

Пытаясь избежать наказания, убийца покинул Петербург. Его задержали в городе Волжском Волгоградской области.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил петербуржца, совершившего убийство двух пенсионеров, к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск родственников потерпевших на общую сумму более 4 миллионов рублей.