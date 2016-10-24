29-летнего петербуржца, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом на Московском шоссе 29 июня 2016 года, будут судить. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следствие установило, что ночью 29 июня 2016 года обвиняемый сел за руль автомобиля "БМВ 520" в состоянии алкогольного опьянения. Около половины второго ночи автомобиль, которым управлял петербуржец, выехал на встречную полосу Московского шоссе на скорости примерно 80-100 км в час и столкнулся с едущим на встречу автомобилем "Рено".

24-летний водитель "Рено" скончался от полученных в ДТП травм.

Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе ведомства. Водителя "БМВ" обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей