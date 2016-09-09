Житель улицы Чехова возмущен тем, что Евангелическо-лютеранская Церковь Святой Анны на Кирочной улице начала проводить разные мероприятия и взимать за них деньги в формате donations (пожертвование).

– За период 2015-2016 года Евангелическо-лютеранская Церковь Святой Анны провела более 40 мероприятий (спектакли, концерты, ярмарки, барахолки и т.д). Цена обязательного пожертвования может достигать 500 рублей за вход. Проводимые мероприятия в церкви не относятся к религиозным обрядам и церемониям, а продаваемые товары – к религиозной литературе и предметам религиозного назначения, – говорится в письме недовольного гражданина.

По словам петербуржца, организаторы этих мероприятий не позволяют свободно посетить прихожанам церковь, а принуждают оплачивать вход, что согласно законодательству нарушает их законные права.

Пожертвования – на реставрацию

Организатор мероприятий в Анненкирхе Артём Кудрявцев в беседе с журналистом Metro подтвердил, что за вход на концерты или выставки взимаются пожертвования.

– В объявлениях мы указываем рекомендованную сумму пожертвования. Обычно это минимум, чтобы отбить расходы на организацию мероприятия, – объясняет Артём.

Сейчас в церкви на официальных основаниях работает выставка «Микеланджело», которая арендовала помещение, установила кассы и продает билеты с отчислением налогов. До этого пожертвования посетители Анненкирхе бросали в бокс на входе. Следил за аккуратностью оплаты специальный «контролёр».

По словам Артёма Кудрявцева, если человек скажет, что он пришёл в церковь помолиться, его, конечно, пропустят, однако такая ситуация будет странной.

– Есть установленное время для богослужений, когда никакие мероприятия не проводятся, – заявил организатор.

Нелютеранский подход

Его слова подтвердил священник церкви, пастор Александр Кудрявцев.

– Приход у нас маленький – всего около 20 человек. Богослужения проходят по четвергам вечером и в воскресенье – со святым причастием. Прийти помолиться можно именно в это время, – рассказывает Metrо пастор.

Он отмечает, что в лютеранстве верующему не обязательно идти в церковь, чтобы помолиться – он может сделать это в любом месте.

Кроме того, если человек хочет стать прихожанином лютеранской церкви, он должен пройти конфирмационное обучение - это происходит как раз после воскресного богослужения.

Никаких противоречий между проводимыми в церкви мероприятиями и богослужениями священник не видит. Он, напротив, отмечает, что пожертвования за концерты и выставки помогают Анненкирхе собрать деньги на реставрацию, в которой церковь так остро нуждается.

Напомним, церковь Святой Анны находится на Кирочной, 8 в Центральном районе Петербурга.

Каменный храм по проекту архитектора Юрия Фельтена заложили 1775 году. В начале 20 века приход церкви насчитывал порядка 12 тысяч человек. В советский период храм сначала закрыли, а потом приспособили под кинотеатр «Спартак».

Воскресные богослужения в церкви возобновились лишь в марте 1992 года, и долгое время прихожане делили храм с посетителями кинотеатра и дискотеки.

В феврале 2002 году правительство Петербурга решило полностью возвратить здание лютеранской церкви, но 6 декабря в здании вспыхнул страшный пожар, в результате которого Анненкирхе полностью выгорела.

Восстанавливать храм городские власти начали только в 2010 году. За три года были отреставрированы фасады, проведена гидроизоляция фундамента и восстановлена кровля. Однако внутреннее убранство церкви остается в удручающем состоянии.

Первое богослужение в храме после долгого перерыва состоялось 24 декабря 2013 года.