Суд приговорил петербуржца Юрия Федорова, напавшего на полицейского, к лишению свободы условно. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Пьяный петербуржец обругал инспектора ДПС, находившегося при исполнении. Однако этого дебоширу показалось мало, и он попытался ударить полицейского кулаком в лицо. Страж правопорядка от удара уклонился, а хулиган был обвинен в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

- Суд признал Федорова виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговор суда вступил в законную силу, - уточнили в прокуратуре.