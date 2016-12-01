Выборгский районный суд Петербурга признал виновным петербуржца, ранившего обидчика в голову.

Как сообщает городская прокуратура, в январе 2016 года мужчина повздорил со своим знакомым и выстрелил тому в голову из травматического оружия. Потерпевший скончался в больнице.

- Подсудимый вину признал частично, пояснив, что в ходе конфликта с потерпевшим он произвел выстрел с целью самообороны, - пояснили в прокуратуре.

По словам подсудимого, он не собирался причинять тяжкий вред здоровью обидчика, не целился в него и полагал, что выстрелит шумовой патрон.

Изучив доказательства, полученные следствием и представленные государственным обвинителем, суд признал петербуржца, произведшего смертельный выстрел в голову своего знакомого, виновным.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.