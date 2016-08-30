В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя Игоря Малашкина, которому пришло письмо из Канады с наркотическим веществом, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следствие установило, что через интернет Малашкин связался с неустановленным лицом в Канаде и приобрёл производное этамина массой 5,45 граммов. Вещество, которое числится в списке запрещённых, содержалось на фрагментах бумаги.

Письмо было выслано из Канады на вымышленное имя, которое задержанный придумал себе в целях безопасности.

Конверт с запрещённым веществом был обнаружен в пункте международного почтового обмена "Пулково" и изъято сотрудниками таможни.

26 января 2016 года в квартире Малашкина оперативниками ФСКН РФ был проведён обыск, в результате которого был найден амфетамин массой не менее 0,25 грамма, что считается значительным размером.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга.