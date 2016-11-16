23-летний Павел Фелпс побывал накануне на европейской премьере фильма "Фантастические твари и где они обитают". На красной дорожке в Лондоне Павел лично встретился с Джоан Роулинг, автором книг о Гарри Поттере.

- Премьера нового фильма была просто волшебная, там были все главные актёры из фильма, сама Джоан Роулинг, режиссёр Дэвид Йейтс и продюсер Дэвид Хеймен - они оба работали над прошлым фильмами о Гарри Поттере, а также было много других британских знаменитостей на ковровой дорожке - в качестве гостей, - рассказал Metro свои впечатления Павел Фелпс, - Был создан красивый стенд, множество декораций и спецэффектов. Мне удалось получить место прямо напротив сцены, поэтому впечатления остались просто фантастические!

Павел с восторгом рассказал, что сбылась его мечта увидеть саму Джоан Роулинг.

- Это была моя мечта с раннего детства и я стоял буквально в двух метрах возле неё, - сообщил Павел Фелпс.

Поклонник творчества британской писательницы еще недавно жил в Петербурге, а два года назад решил перебраться в Великобританию.

- С тех пор, как я прочёл самую первую книгу о Гарри Поттере в детстве, я всегда мечтал переехать жить в Англию, поближе к волшебному миру, который Роулинг создала! Вот два года назад осуществил свою мечту и теперь не пропускаю ни одного важного события, связанного с миром Гарри Поттера, - поведал Metro Павел Фелпс.

Живет Павел в Ливерпуле, работает в кино, в массовке. Петербуржец уже снялся с несколькими известными актёрами, которые играли в фильмах о Гарри Поттере. Так, Павел работал с Дэвидом Теннантом и Биллом Найи.

- Я должен был сниматься в совместной сцене с Аланом Рикманом, который играл Северуса Снейпа в Гарри Поттере, но он скоропостижно скончался и его роль сыграл Билл Найи - в фильме The Limehouse Golem, - рассказал Павел, - Также меня пригласили сниматься в "Фантастических тварях...", но, к сожалению, я не получил роль в первом фильме, но очень надеюсь, что меня возьмут сниматься в следующих частях, так как их запланировано целых пять.

Добавим, в России премьера фильма "Фантастические твари и где они обитают" состоится 17 ноября.

Экранизация книги "Фантастические твари и где они обитают" является первым из серии фильмов, сценарий для которых пишет Дж. К. Роулинг. Фильм не будет являться приквелом или сиквелом «Гарри Поттера», но волшебный мир будет тот же — за 70 лет до того как мальчик со шрамом покинул обычный мир и отправился в школу Волшебства и магии. Джоан Роулинг выступила продюсером и сценаристом картины.

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Фото с премьеры "Фантастических тварей..." в Лондоне