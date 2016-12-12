В Петербурге угонщик попался на попытке похитить чужой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, злоумышленника задержал владелец машины.

В ночь на 12 декабря на проспекте Космонавтов 41-летний неработающий петербуржец попытался угнать автомобиль марки "Форд Фокус", стоимость которого составляет более 1 миллиона рублей.

Попытка горе-угонщика провалилась. Владелец авто увидел в окно злоумышленника, проникшего в салон. Мужчина задержал преступника с поличным и передал сотрудникам правоохранительных органов. Задержанный был доставлен в УМВД России по Московскому району.

В отношении несостоявшегося угонщика возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение кражи в особо крупном размере".

Полицейские выясняют, не причастен ли мужчина к аналогичным преступлениям в Петербурге и Ленобласти.