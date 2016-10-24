В квартире на Пролетарской улице в Петербурге с мая по июль 2016 года действовало подпольное казино, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Организовал и проводил незаконные азартные игры петербуржец 1991 года рождения вместе с неустановленными пока сообщниками.

Следователи установили, что организаторы подпольного казино обеспечивали игрокам доступ к игровому оборудованию, информировали о правилах и условиях игр, принимали и зачисляли ставки от участников азартных игр, вели учет прихода и расхода денежных средств.

Обвиняемый выполнял в нелегальном казино функции администратора, отметили в пресс-службе ведомства. В его обязанности входило получение денег от игроков и выдача выигрышей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - заявили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении соучастников обвиняемого выделено в отдельное производство.