В Петербурге завершено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего 4 разбойных нападения и 2 грабежа в офисах банков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

32-летний петербуржец с октября 2015 года по февраль 2016 года проникал в дополнительные офисы банков, используя нож, и открыто похищал денежные средства. Преступник грабил банки как в Петербурге, так и в Ленобласти.

Ущерб от действий злоумышленника составил более 2,5 млн рублей.

В ходе расследования грабителя опознали потерпевшие, и он под давлением доказательств признал свою вину.

С целью возмещения ущерба на недвижимое имущество грабителя наложен арест.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Кингисеппский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу. Обвиняемый до суда заключен под стражу, - отметили в пресс-службе.