В Санкт-Петербурге местный житель подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью младенца.

По версии следствия, подозреваемый в ночь на 11 ноября 2016 года в квартире, расположенной в одном из домов на территории Калининского района, добавил уксусной кислоты в детское питание, предназначенное для кормления 5-месячного сына своего сводного брата.

При этом он находился с ним в конфликтных отношениях, сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Утром 11 ноября ребёнок в тяжёлом состоянии был госпитализирован в детскую больницу, где находится в реанимации.

Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.