Петербуржец Сергей Солодилов разыскивает свидетелей ДТП, в котором серьезно пострадал его 13-летний сын.

Авария произошла 21 октября 2016 года в промежутке между 18 и 19 часами на пешеходном переходе на перекрестке улиц Автовская и Краснопутиловская.

- Водитель сбил мальчика и скрылся, - рассказал Metro Сергей Солодилов, - Предположительно, он управлял автомобилем Volkswagen Golf, цвет - темно-зеленый металлик. У машины оторвано зеркало с водительской стороны.

Пострадавший в аварии мальчик сейчас находится в больнице с переломом ноги и сотрясением мозга. Связаться с его отцом Сергеем можно по телефонам: +79215695044, +79216384061, +79219451339, e-mail: solodilov_sergei@mail.ru. За достоверную информацию о виновнике ДТП обещано вознаграждение.