Мариинскую больницу дважды "заминировали" за один день. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что в одной из больниц на Литейном проспекте заложена бомба. Затем позвонил еще раз и уточнил, что она находится в приемном покое.

Как сообщает пресс-служба МВД Петербурга, на место предполагаемого происшествия приехало несколько служб: спасатели, группа разминирования, кинолог со служебной собакой и полиция. Посетителей и пациентов эвакуировать не стали. после осмотра больницы и всей прилегающей территории взрывчатых веществ не нашли.

В результате оперативных действий у дома № 3 на Мытнинской улице задержан 54-летний гражданин. Как выяснили полицейские, он действительно звонил в полицию - из хулиганских побуждений.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.