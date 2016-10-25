По миру с рюкзаком. Однажды житель Санкт-Петербурга Святослав Егоров решил кардинально поменять свою жизнь и, бросив всё, отправился в затяжное путешествие. С тех пор он почти не бывает на родине и часто подвергается смертельной опасности.

Я встретил 35-летнего петербуржца случайно, когда заблудился ночью в Нью-Йорке. Бледный, но невероятно энергичный мужчина был занят поиском места для ночлега. Увидев моё замешательство, он охотно помог найти бесплатный паром до Лонг-Айленда, тем более что сам собирался на нём прокатиться.

Пока мы плыли мимо Статуи Свободы, глядя на огни Нью-Йорка, Слава рассказывал свою историю.

– Всё началось, когда сократили наш отдел в Okey, – вспоминает он. – Очередной оплачиваемый отпуск растянулся в итоге на три месяца путешествий. Увидел кучу классных мест, познакомился с интересными людьми. А когда вернулся, понял, что надо продолжать. Сдал квартиру и уехал – теперь уже на год!

Это было время незабываемых приключений – Святослав исколесил почти всю Южную Америку, иногда подрабатывая волонтёром в хостеле. Проблем с пересечением границ у него не было.

– Почти во всех странах Южной Америки, где я был, россиянам виза не нужна – приезжаешь и живёшь три месяца, потом выезжаешь. В некоторые можно прям сразу вернуться, в другие – через те же три месяца. А вот когда оформлял визу на сухопутной границе при въезде из Бразилии в Боливию у меня требовали документ о прививке от жёлтой лихорадки. Я там пять часов в очередях простоял, саму визу мне тоже не сразу оформили. Складывалось ощущение, как будто для россиян они никогда визы не делали.

Станислав Купцов Фото:

Дольше всего Слава пробыл в Рио, где однажды едва не погиб.

– Поссорился со своей девушкой-бразильянкой и, забрав все вещи из хостела, решил переночевать на пляже, – говорит Слава. – Примерно в четыре утра проснулся, почувствовав, как два афроамериканца шарят по карманам. Попытался встать, но мне приставили к горлу нож и повалили. Бандиты хотели забрать рюкзак, только в нём была вся моя жизнь – документы, паспорта, билеты. Я просто не мог отдать его! К счастью, когда они снова потянули к себе рюкзак, из кармашка выпали мелкие купюры. Воры отвлеклись, и я сбежал.

Слава признался, что ночёвка на пляже была самой грубой его ошибкой за границей, поскольку именно там чаще всего орудуют преступники:

– Пляж – ничейная зона, а вот в фавеллах, которые находятся под контролем наркобаронов, грабить не принято. Вот почему я очень долго жил именно там… Был, кстати, ещё случай на пляже, в этом уже году, на Новый год. Жители Рио пришли на Копакабану посмотреть салют и отметить праздник. По традиции, многие перепрыгивали по несколько раз через волны. Я стоял в первых рядах, частично погрузившись в океан, салют бил из платформ на воде. Всё безумно красиво, атмосфера необыкновенная. Вдруг слышу крики, вижу – бегут вдоль океана около тридцати негров и выбивают у всех подряд камеры и телефоны. Один выбивает, другой с песка подхватывает, и дальше бегут. Я прекратил съёмку, меня не тронули. Потом такое ещё несколько раз видел.

Другой экстремальный случай произошёл со Святославом в Эквадоре, когда петербуржец решил самостоятельно забраться на потухший вулкан Чимборасо (самая высокая точка в стране).

– Я пошёл туда без специальной одежды, в одних кроссовках, – вздыхает он. – Очень быстро преодолел расстояние в три тысячи метров – а этого делать нельзя, есть риск спровоцировать горную болезнь. И вот я поставил палатку, лёг, и началось. Заболела голова, стало тошнить. Пошёл снег. Я лежу и чувствую, что замерзаю. Где-то рядом начался камнепад, грохот становился всё громче, казалось, вот-вот меня засыплет. Дважды выскакивал на мороз. Это была жуткая ночь… Утром быстренько всё сложил в палатку и дунул обратно.

Стрессы, постоянные переезды с места на место, не смущают Славу, вот только женщину, которая разделяла бы его страсть, он до сих пор не нашёл:

– Относительно долго встречался с девушкой из Перу – три месяца. Познакомились в хостеле, потом я уехал в Петербург, общались по Интернету. Всё было супер, в итоге она пригласила меня. Я переехал в хостел, мы с ней снимали комнату, но когда начали общаться, возникли проблемы. Она очень плохо говорила по-английски, мы не понимали друг друга. Я не мог с ней порвать, так как у меня был депозит на три месяца. Я всё высиживал там, ждал, когда можно уехать в Рио. Под конец мы наладили отношения, я даже пожарил шашлыки на прощание…

предоставил Святослав Егоров Фото:

Когда-то у Славы была жена, но после пяти лет отношений они расстались. Сейчас с родиной петербуржца связывает только сестра – родители умерли.

– Домой не тянет, буду путешествовать, пока есть силы, здоровье, – обещает он. – Климат у нас плохой в Петербурге, холодно. А я люблю водный туризм, байдарки – и не только летом, а когда захочется. Вообще, жалею, что начал путешествовать так поздно. Это же свобода! Встречаешь новых людей, можно к ним присоединиться, съездить в место, о котором никогда не знал. Потом с новыми людьми знакомишься... При этом ты один, ни от кого не зависишь. Это здорово.

Петербуржец считает, что его соотечественники редко путешествуют как он – по многим причинам:

– У нас пока не принят бэкпекинг – путешествия без туроператоров за небольшие деньги. Русские, в основном, ездят на пляжи. Копят деньги месяцами, отправляются в 5-звёздочный отель, в огромные номера, платят кучу бабок, и в результате видят только песок и море. Ещё мешает языковой барьер, но когда у тебя есть деньги, ты можешь обо всём договориться. Важно уметь прокладывать маршрут – в Интернете много информации, куча форумов.

Из Нью-Йорка Слава отправился в Чикаго, сейчас он в Сан-Антонио, а главная пока для него цель – Мексика, до которой уже рукой подать.

– Ни разу там не был, – мечтательно закатив глаза, говорит Святослав. – Карибское море, жить там недорого. Сейчас вот даже на мотель в Манхэттене не могу наскрести... После Мексики поеду в Центральную Америку, надолго. А в дальних планах – Австралия и Новая Зеландия, но это моя голубая мечта. Уж больно сложно туда попасть!

Познакомиться со Святославом поближе можно на его страничках в соцсетях – "ВКонтакте" и Facebook.