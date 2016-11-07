Две столицы - олимпийская и официальная, лидируют среди выбранных новогодних маршрутов у петербуржцев на предстоящие праздники.

Как сообщает "Интерфакс", также среди популярных маршрутов внутреннего туризма - Вологда и Карелия.

А вот спрос на иностранные туры в 2016 году не очень велик. Самыми привлекательными для петербуржцев на январские праздники стали Таиланд, Индия и прибалтийские республики.

По данным СМИ, количество забронированных туров в Финляндию превышает прошлогодние показатели. Туры начали заказывать еще с сентября и к ноябрю их такое же количество, как было в декабре 2015 года. То есть спрос на 20% выше по сравнению с прошлогодним.

Как сообщают туроператоры, коттедж в Финляндии для компании из трех-четырех человек обойдется в 600-1000 евро за неделю.