В кинотеатре "Аврора" впервые на большом экране в выходные демонстрировались расширенные версии всех трёх частей трилогии Питера Джексона "Властелин колец". Показы были приурочены к 15-летию фильма "Братство кольца" и вызвали необыкновенный ажиотаж. Metro спросило зрителей, почему они не смогли пропустить это мероприятие.

Нина Крыжановская, 34 года, социальный педагог

- Меня в кино позвала подруга. У нас с ней существует давняя предновогодняя традиция – пересматривать "Властелина". Поэтому мы смотрели этот фильм десятки раз. Мне кажется, он привлекает людей нереальностью мира и реальностью отношений в этом мире

Ираклий Корнелл, 24 года, инженер

- 15 лет назад мне не удалось увидеть фильм на большом экране, хотя я сразу стал его фанатом. Я был школьником, и денег особо не было. Зато теперь наконец-то могу осуществить свою мечту: увидеть фильм в кино, да ещё и в режиссёрской версии

Юлия Семенова, 27 лет, менеджер

- Мы с подругами решили вспомнить молодость. Когда-то я случайно попала на сеанс фильма и с тех пор стала его мегафанатом. Мы ходили на все премьеры и жили ожиданием выхода новой части. Сейчас снова пришли увидеть, как добро побеждает зло

Алексей Рахманинов, 34 года, преподаватель

- Давно мечтал пересмотреть "Властелина" на большом экране. Хотя в своё время на "Возвращение короля" ходил в кино восемь раз! Сейчас пришли в кино большой компанией: мама, жена, друг, его супруга и я. Причём билеты купили на все три части трилогии

Дарья Сартакова, 21 год, студентка, музыкант

- "Властелин колец" – это классика. А для классики 15 лет не срок. Я пересматриваю этот фильм раз в год. А коль скоро появилась возможность сделать это на большом экране, не смогла её упустить. В фильме прекрасно всё: сюжет, актёры и спецэффекты. Шикарное кино!