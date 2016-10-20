Сентябрь может стать переломным моментом для турпотока из России в Финляндию. Согласно статистике Global Blue (крупный оператор tax free), объёмы возврата НДС за покупки россиян в Суоми выросли на 5–10%. Отдельные торговые центры и магазины фиксируют рост выручки на 50–60%, рассказал Metro Мика Пелтонен, глава Торговой палаты Южной Карелии (в регион входит город Лаппеенранта).

– В этом смысле мы можем говорить о начале возрождения российского шопинг-туризма в Финляндии, который достиг рекордных объёмов в 2013 году, но после резкой девальвации рубля быстро пошёл на спад, – отмечает Пелтонен. – И стабилизация курса сделала основной вклад в возвращение туристов.

По статистике консалтинговой компании TAK Oy, в 2013 году покупатели из России оставили в Суоми 1,21 млрд евро. При этом две трети всех побывавших в стране приезжали именно за покупками.

Павел Попков, руководитель проектов в TAK Oy, указывает, что в сентябре число российских туристов в Финляндии выросло на 4,5%. До этого рост, хотя и очень незначительный, фиксировали в конце 2015 года – в предпраздничный период.

– Вообще весь 2015 год тренд турпотока был восходящий, что даёт надежду и на дальнейший рост, – комментирует Попков. – Мы оптимистично смотрим на новогодние праздники, так как традиционно их начинают бронировать как раз в сентябре-октябре, а евро сейчас стоит относительно недорого.

Перевозчики подтверждают положительную статистику ритейлеров. Анна Ширинская, менеджер по продажам и маркетингу «Евролайнс» (Lux Express в России), говорит о том, что летом пассажиропоток из Петербурга в Хельсинки увеличился сразу на 52%.

– Это не только туризм, но и посещение культурных и спортивных мероприятий, – отмечает она.

Пелтонен объясняет, что поездки за покупками в Южную Карелию – лишь часть турпотока:

– Россияне ездят к нам на отдых и в спа. И здесь падение было не столь значительным, как в случае в шопингом, – заключает он.

Попков считает, что перспективы 2017 года оценить пока сложно. Они будут зависеть исключительно от курса евро.