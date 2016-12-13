Петербуржцы и гости города в новогоднюю ночь смогут почувствовать себя президентами. В прямом эфире любой желающий поздравит всю страну и своих любимых с главным праздником.

Телекомпания НТВ впервые организует масштабный проект - "Живой Новый год". Как рассказали Metro в пресс-службе телекомпании, проект будут реализовывать с помощью всех возможных средств связи.

- Скайп, соцсети, приложения, мобильные устройства, гаджеты и хороший интернет - все, что нужно, чтобы абсолютно любой россиянин в новогоднюю ночь смог поздравить всю страну. Сначала с дозвонившимся поговорят наши редакторы - будет соблюдаться принцип радиоэфира. Если человек в состоянии излагать свои мысли, ему есть что сказать и он будет выражаться цензурно - он выйдет в прямой эфир и скажет самые важные для него слова. Это может быть любая точка связи - комната, кухня или даже кровать.

К тому же, в городах-миллионниках будут установлены площадки, где будет стоять камера. В Петербурге этим местом станет Дворцовая площадь.

Будет ли это будка с веб-камерой или какая-то специальная площадка с профессиональной камерой - вопрос еще решается. Как уверили в пресс-службе, заранее никаких съемок проводится не будет. Вживую вещать будут из роддома Владивостока, где родится первый ребенок года, из Калининграда, встречающего 2017 последним, с ялтинской набережной и из скайпарка в Сочи, из центра Грозного и из купален в Пятигорске.

Пока решается множество технических вопросов, проходят "репетиции": от общения редакторов в импровизируемом прямом эфире до проверки работы спутников.