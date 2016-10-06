В ближайшую неделю по вечерам жители Петербурга смогут увидеть пролет Международной космической станции. Об этом "Радио Балтика" рассказал старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов.

Правда, в центре города увидеть аппарат вряд ли получится. Лучше всего МКС можно будет разглядеть при ясном и незасвеченном небе вечером или ночью.

- Один раз в несколько месяцев так совпадает, а потом время пролёта постоянно сдвигается. Это очень яркий объект, у нас он будет расположен низковато. Для Петербурга обычно не выше 20 градусов над южной частью горизонта, — цитирует специалиста "Радио Балтика".

С Земли МКС выглядит как яркое движущееся пятно в небе. Заметить его больше шансов у ночных дежурных и охранников, работающих на свежем воздухе, а также у тех, кто выгуливает своих собак в темное время суток, добавил Смирнов.

Увидеть станцию смогут жители европейской части России и Сибири. Пользователи социальных сетей уже поделились удобным способом рассчитать время и траекторию пролета на специальном сайте.