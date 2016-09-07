В Петербурге появился первый и пока единственный в городе мобильный прививочный пункт. Metro оценило его работу.

Микроавтобус с надписью “Стопгрипп!” приехал к станции метро “Озерки” около часу дня. Тут же около него выстроилась очередь – человек 10-15. В основном – пенсионеры, но было и много людей среднего возраста. Им предложили самостоятельно заполнить небольшую медицинскую карту и подписать согласие на медицинское вмешательство. Ни паспорта, ни медицинского полиса ни у кого не спрашивали.

– После того, как в прошлом году от гриппа и его осложнений умерло много петербуржцев, мы решили дать возможность привиться тем людям, которые по тем или иным причинам не хотят идти в поликлинику, - рассказала Metro старшая медсестра поликлиники №104 Татьяна Насибуллина. - В первый день работы мобильного пункта провакцинировано 194 человека. Мы не отказываем никому – даже людям без регистрации и гражданам других государств – все-таки живем все вместе.

Горожане, пришедшие сделать прививку у метро, рассказали, что в поликлинику идти боятся из-за больших очередей и необходимости сначала брать номерок к терапевту. А в мобильном пункте вся процедура занимает не более десяти минут.

– Очень удобно! – поделилась с Metro 44-летняя Елена Ковалькова. – Прививаюсь от гриппа первый год – очень напугалась прошлогодних сообщений о многочисленных смертях от этой инфекции. И своих троих детей тоже привью.

– А я раньше на работе прививался, но сейчас безработный, - сообщил 57-летний Александр Христенко. – Вот и решил сюда прийти.

Врачи инициативу о появлении первого мобильного прививочного пункта одобрили. Это позволит вакцинировать большее количество горожан. Жалуются только, что внутри микроавтобуса маловато места – работать приходится в стесненных условиях.

– Но ничего, на качество работы это не влияет, – рассказал врач-терапевт Валериан Попов.

– Мы скрупулезно собираем анамнез у пациентов. У кого самочувствие не очень, повышено давление или признаки простуды – не берем. А если человек недавно перенес ОРВИ, советуем подождать две недели. За первые четыре часа работы пункта отказ получили семь человек.

Где найти прививочный пункт

8 cентября - Пр. Просвещения, д. 60, к. 1, у входа в ГМ «Карусель»

9 cентября - Пр. М. Тореза, д. 2/40, рядом с магазином «Пятерочка»

10 cентября - Ул. Есенина, д. 34, у гимназии № 114