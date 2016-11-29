Жители Кировского района Петербурга не оценили искусственную ёлку, которую устанавливают на площади неподалёку от здания районной администрации.

- Не ДТП, не ЧП, но на Кировской площади установили креативную ель-перевёртыш и даже начали украшать, - пишут в соцсети горожане.

Пост в соцсети вызвал множество споров: многие участники паблика отметили, что в природе верхние ветви ели действительно, как и у этой искусственной, тянутся вверх. Также петербуржцы рассказали о случаях вандализма, когда искусственные новогодние деревья, установленные в разных районах города, уже успели испортить.

Как пример, разместили фото ёлки из Невского района города.

- Эти пластиковые елки в любом случае убогие, - делятся своим мнением участники паблика в соцсети.

Напомним, что когда пару лет назад горожанам предложили выбрать, какой будет главная ель города, то большинство высказалось в пользу искусственного дерева, чтобы не губить живую ёлку. К тому же её можно использовать несколько лет подряд, что поможет сэкономить городу немалые средства.

В Петербурге начали устанавливать новогодние ели с 9 ноября.

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