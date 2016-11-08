Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое мы произносим, и звучит оно на всех языках мира одинаково нежно.

27 ноября мы все будем отмечать День матери - это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В честь этого теплого, душевного события газета Метро совместно с Группой клиник MEDCLUB проводит замечательный фотоконкурс- «Моя мама - самая красивая!» Это прекрасная возможность рассказать всем, как мы любим и ценим наших мам!



Как принять участие в конкурсе:

Сделайте фото-селфи с мамой и присылайте на электронный адрес: selfie-mama@metronews.ru, это можно сделать с 8 до 24 ноября (не позднее 12:00 24 ноября). Вместе с фотографией присылайте короткий (буквально 3-5 предложений) рассказ «Почему я горжусь своей мамой», и обязательно укажите ваше имя и контактные данные чтобы организаторы конкурса могли с вами связаться.

Три участника, приславших лучшие (по мнению организаторов конкурса) фотографии, будут награждены ценными призами - сертификатом на 10 000 рублей. Сертификат можно использовать для оплаты любых услуг Группы клиник MEDCLUB. Ну, а самые главные призы - конечно, для мам, чьи фотографии заслуженно победят в нашем конкурсе. Вы можете выбрать один из двух подарков для своей мамы:

· Глубокое лазерное 4-D омоложение – это уникальное сочетание четырех самых эффективных лазерных методик на аппарате Fotona. Процедура позволяет всего за 1 визит к косметологу добиться эффекта интенсивного омоложения.

· комплексный пакет диагностики состояния здоровья - Вы можете выбрать подходящий Вашей маме вариант, проконсультировавшись с администратором клиники.

Награждение

27 ноября состоится торжественное вручение призов трем нашим финалистам, а 29-ого ноября фото-отчет о награждении будет опубликован в газете Метро.

Берегите своих мам, дарите им свое тепло и заботу!

Фото, которые присылают петербуржцы на конкурс, можно полистать в галерее (см фото).