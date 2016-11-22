На Фонтанном пруду в Парке Победы поселились белощёкие казарки. Обеспокоенные судьбой перелетных птиц петербуржцы обратились в городской комитет по природопользованию.

- Специалисты комитета по природопользованию выехали на место, - рассказали чиновники. - Визуальный осмотр показал, что птицы чувствуют себя хорошо, внешних повреждений нет, людей они не боятся, а местные жители заботливо их подкармливают.

Специалисты Центра реабилитации и реинтродукции диких животных "Сирин" отмечают, что казарки не улетают, поскольку птиц в парке хорошо кормят.

Горожане переживают за дальнейшую судьбу казарок из-за морозов и бездомных собак. Но забирать здоровых птиц, живущих в условиях естественной свободы, не спешат ни зоозащитные организации, ни зоопарк. Отлов казарок без очевидных на то причин может только навредить птицам. Поэтому специалисты центра "Сирин" и комитета по природопользованию держат ситуацию на контроле.

Белощёкая казарка - небольшой гусь рода казарок семейства утиных. Имеет двухцветную окраску оперения: чёрную сверху, белую снизу. Бегает быстро и нередко таким способом спасается от опасности во время линьки. Прекрасно плавает и легко летает. Вид перелетный, в Санкт-Петербурге бывает во время сезонных миграций. Гнездится белощёкая казарка на северо-восточном побережье Гренландии, островах Шпицберген, Вайгач и Новая земля. Гнездовые колонии встречаются в арктической тундре. Зимуют в Нидерландах (приморские низменности Фрисландии и район Дельты), а в начале зимы встречаются также на крайнем северо-западе Германии. Небольшое количество птиц в холодные зимы держится и в прилегающих к Дельте частях Бельгии и на северо-западе Франции.