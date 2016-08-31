Опрос на тему «Скульптуры каких наших легендарных футболистов хотите видеть возле стадиона» появился 31 августа на официальной странице комитета в Twitter.
Среди вариантов есть действующий игрок сине-бело-голубых – нападающий Александр Кержаков, бывшие “зенитовцы” Андрей Аршавин (ныне выступает за казахстанский “Кайрат”) и Вячеслав Малафеев (завершил карьеру в минувшем сезоне).
Героями скульптуры также могут стать легендарные советские футболисты, оставившие яркий след в истории ФК “Зенит” – Геннадий Попович, Фридрих Марютин, Лев Бурчалкин, Алексей Степанов, Юрий Морозов и Павел Садырин.
Участие в голосовании может принять любой зарегистрированный пользователь.
Известно, что фигуры спортсменов будут выполнены из бронзы.