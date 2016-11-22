В северных широтах России ученые прогнозируют появление полярного сияния. Однако петербуржцы его вряд ли увидят.

С 22 ноября Земля будет проходить сквозь поток солнечного ветра, что вызовет геомагнитные бури и появление полярного сияния в северных широтах России, в том числе в Петербурге. Но увидят ли петербуржцы северное сияние, наверняка сказать нельзя, считают эксперты.

- Северное сияние в Петербурге появляется далеко не при каждом геомагнитном возмущении. Оно должно быть очень мощным. Это происходит достаточно редко, - рассказал Metro заместитель директора по науке Петербургского филиала ИЗМИРАН Анатолий Коробейников. – Больше шансов увидеть северное сияние есть в других широтах, за Петрозаводском и дальше на север.

Кроме того, если северное сияние все же появится в небе над Петербургом, увидеть его горожанам может помешать облачная погода.

Слабое северное сияние также сложно будет разглядеть из-за ночного освещения Петербурга.