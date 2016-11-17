«Город утопает в грязи и снегу, люди поскальзываются и падают, сосульки с крыш свисают, а если их сбивают, то все остаётся на тротуаре! Что вообще происходит?» – пожаловался на своей странице в соцсети петербуржец Антон. Свой пост он проиллюстрировал фотографией утопающей в снегу и ледяных глыбах Большой Морской улицы.

По словам горожан, дозвониться на горячую линию Жилищного комитета, где обещали быстро и эффективно решать подобные проблемы, почти невозможно.

«В службу 004 дозванивался не раз, в управляющую компанию тоже, даже в Ростелеком дозвонился быстро, но не в Жилищный комитет», – написал в соцсети петербуржец Дмитрий.

Всё чаще в Интернете появляются фотографии сосулек с ностальгическим хештегом #матвиенко.

Самые смелые петербуржцы решили взять ситуацию под свой контроль.

«Моя коллега своими слабыми искусствоведческими ручонками притащила с соседней улицы пять кг песка. И устроила перформанс, рассыпая песок у парадной, как сеятель, и приговаривая: прочь, гололёд, прочь!» – пишет в Facebook Зинаида.

«Если дома нет лопаты и песка, есть обычная поваренная соль. До прихода дворника вполне выручит», – шутят в Интернете.

Всё больше репостов собирают инструкции, как адаптировать обувь для гололёда: горожанам советуют натирать подошвы наждачной бумагой или прикреплять к каблукам куски поролона.

Но, если верить прогнозам синоптиков, в ближайшие дни лёд на городских улицах растает. На этих выходных и до конца следующей недели будет сохраняться плюсовая температура воздуха.