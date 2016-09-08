Metro продолжает принимать письма и фото на конкурс "Дачный прикид". Несмотря на то, что лето закончилось, сезон еще в разгаре. Петербуржцы с удовольствием принимают участие в конкурсе и рассказывают о своей дачной жизни.

"Лето, конечно, не баловало нас жаркими и сухими днями, но когда работаешь на даче, то вполне тепло и жарко. А после работы можно и отдохнуть пред камином на "шкуре медведя", - пишет Алекс.

"Кто сказал, что "белым воротничкам" чужд труд на даче? Вот одним солнечным вечером, после работы, прямо из кабинета отправился на поливку грядок. Чтобы не терять время на переодевание и езду до дома, а потратить высвободившееся времечко на прогулку в приятной компании", - написал Алексей Горленок.

"Моя модница-племяшка никогда не унывает и даже в дождь она может ходить в купальнике. Ведь неважно, какая на улице погода, главное, чтобы солнышко светило в душе!", - рассказала Анастасия Стоцкая.

Вы можете присылать свои летне-осенние фото на конкурс "Дачный прикид".

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Предыдущие фото можно посмотреть ЗДЕСЬ.