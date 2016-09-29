Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 26 сентября от банного комплекса на улице Доблести госпитализировали 27-летнего мужчину. Он находился в тяжёлом состоянии –  у него была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и другие повреждения. 

Во время проверки полицейские установили, что пятеро уроженцев Оренбургской области, приехавшие на заработки в Петербург,  отдыхали в бане. Там же парились еще четыре местных жителя. 

Подвыпившие приезжие повздорили с другими отдыхающими. Потасовка в бане продолжилась на улице, где одному из  петербуржцев нанесли  удар металлической трубой по голове. 

По данным  главка МВД, всех зачинщиков драки задержали и доставили в 74-й отдел полиции.  Правоохранители также выяснили, кто непосредственно нанес удар по голове пострадавшему.  Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области, ранее не раз судимый за корыстно-насильственные преступления. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.