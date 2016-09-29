Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 26 сентября от банного комплекса на улице Доблести госпитализировали 27-летнего мужчину. Он находился в тяжёлом состоянии – у него была открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и другие повреждения.

Во время проверки полицейские установили, что пятеро уроженцев Оренбургской области, приехавшие на заработки в Петербург, отдыхали в бане. Там же парились еще четыре местных жителя.

Подвыпившие приезжие повздорили с другими отдыхающими. Потасовка в бане продолжилась на улице, где одному из петербуржцев нанесли удар металлической трубой по голове.

По данным главка МВД, всех зачинщиков драки задержали и доставили в 74-й отдел полиции. Правоохранители также выяснили, кто непосредственно нанес удар по голове пострадавшему. Им оказался 39-летний уроженец Оренбургской области, ранее не раз судимый за корыстно-насильственные преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.