В субботу, 8 октября, в 14:00 участники движения «Красивый Петербург» соберутся у станции метро «Площадь Восстания» (выход на ул. Восстания), чтобы провести публичную демонстрацию способа легкого и быстрого удаления незаконной рекламы с тротуаров.

Новое эффективное и недорогое средство недавно обнаружили участники инициативной группы движения (см. видео).

- Этой акцией мы хотим в очередной раз привлечь внимание общественности и властей к проблеме загрязнения города незаконной рекламой и необходимости всестороннего системного ее решения, — рассказал Metro координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. - Приглашаем неравнодушных горожан принять участие в субботней очистке тротуаров. С собой рекомендуется взять резиновые перчатки и бумажные полотенца для удаления с тротуара остатков растворенной краски.