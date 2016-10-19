Полицейские Петербурга обращаются к жителям города с просьбой помочь найти мужчину, который ограбил молодую девушку.

Все произошло еще 26 сентября 2016 года. Около трех часов ночи на Петровском проспекте на девушку 1993 года рождения напал неизвестный мужчина, ударил её по лицу и похитил сумку с личными вещами. Девушка получила ушибы лица и перелом медиальной кости правого глаза.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Г частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), - сообщили в пресс-службе ГУВД города.

Подозреваемому на вид 25-30 лет, был одет в синюю куртку и шапку. Граждан, ставших очевидцами произошедшего или располагающих информацией о личности и местонахождении предполагаемого преступника, просьба сообщить в 71 отдел полиции по Петроградскому району: 8(812)573-46-13, 230-71-02.