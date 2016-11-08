Утро 8 ноября выдалось непростым для петербуржцев. В Сети появился ряд фото заснеженных улиц - транспорт буксовал по снегу и простаивал в пробках. Пассажирам даже пришлось толкать автобусы.

Автобус застрял в снегу у метро "Проспект Большевиков" в Петербурге (фото)

Позднее в Сети появилось видео, как подростки в Петроградском районе города помогли выбраться из снежного плена автобусу.

"Пассажиравтотранс" поблагодарил горожан за помощь, терпение и понимание.

- Сегодня в социальных сетях и СМИ появились фото, свидетельствующие о том, что горожане оказывали помощь в освобождении автобусов из снежного плена на городских улицах, в частности в Московском районе, - рассказали в пресс-службе предприятия. - Предприятие благодарит пассажиров и прохожих за помощь и неравнодушие.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, автобусный транспорт с начала ноября работает в сложных дорожных условиях, так как уже несколько дней подряд на город обрушивается почти что недельная норма снега.

- Все 1400 автобусов предприятия находятся на линии, - отметили в "Пассажиравтотрансе", - Однако, в связи с заторами движутся с увеличенным интервалом. Для оказания содействия подвижному составу дежурят автомобили технической помощи.

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