Активисты предложили жителям Петербурга самим определить, как будет выглядеть Сенная площадь в будущем.

После сноса торговых павильонов на Сенной площади в октябре этого года перед городом встал вопрос о её благоустройстве. Движение "Красивый Петербург", фонд "Городские проекты" в Петербурге и "Открытая Лаборатория Город" предлагают всем горожанам поучаствовать в обсуждении будущего вида площади.

5 декабря общественники запустили в Сети опрос, чтобы узнать мнение петербуржцев о том, какие преимущества и недостатки они видят на Сенной площади сегодня, а также собрать идеи о том, что нужно организовать, создать или установить на площади в 2017 году.

Ответить на вопросы можно на сайте МояСенная.рф.

В первый же день в опросе приняли участие 250 петербуржцев.

Результаты опроса горожан о внешнем виде Сенной площади будут опубликованы, переданы в комитет по градостроительству и архитектуре и учтены при подготовке проекта. Об этом чиновники и общественники договорились на недавнем совещании, посвященном вопросу благоустройства Сенной площади.

- Сенная площадь – одна из крупнейших в Петербурге. У всех есть свои предпочтения и пожелания по её благоустройству. Но в первую очередь пользоваться ею будут горожане, поэтому особенно важно учесть их мнение, – заявил Metro координатор движения "Красивый Петербург" Стив Каддинс.

По его словам, помимо соцопроса при определении будущего внешнего вида Сенной площади будет проводиться комплексное исследование.

- После сноса торговых павильонов серьёзно изменились пешеходные потоки на Сенной площади, - отметил Стив Каддинс. – Кроме того, в следующем году планируется убрать там парковку. Всё это необходимо учесть при подготовке проекта, чтобы не совершить ошибок при благоустройстве Сенной площади.

Опрос о внешнем виде Сенной площади продлится до конца декабря.