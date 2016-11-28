Полиция задержала жителя Петербурга за кражу осетров из ресторана в Комарово.

- В минувшую среду из бассейна, расположенного на территории одного из ресторанов в поселке Комарово, было похищено 6 рыб ценной породы - осетр - на сумму более 33 000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские Курортного района нашли и задержали подозреваемого в краже осетров. Им оказался 19-летний петербуржец.

С какой целью молодой человек украл осетров из ресторана, пока достоверно неизвестно.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 п. А. статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказали в ведомстве.