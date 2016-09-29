За мужество, которое проявил 21-летний Сергей Крылов при задержании преступника, руководство главного следственного управления СК РФ России по Петербургу приняло решение о поощрении молодого петербуржца.

- Крылов пресек преступные действия подозреваемого, после чего удерживал его до прибытия сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба управления.

Петербуржец рассказал, как спас женщину от изнасилования и пожаловался на равнодушие людей

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 сентября. Под окнами дома 113 по проспекту Народного ополчения, Алайбек Кадиров 1984 года рождения избил женщину 1964 года рождения, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Услышав крик о помощи, Сергей выбежал из дома и бросился спасать женщину. Нагнал обидчика, вызвал полицию, а пострадавшей - скорую помощь.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

После нападения на женщину, которую спас петербуржец, возбуждено дело

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.