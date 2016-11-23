Учителя, которого подозревают в изнасиловании школьницы, Московский районный суд отпустил под залог. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба суда.

История получила широкий резонанс в СМИ. 18 ноября 36-летняя мать ученицы девятого класса обратилась в полицию с заявлением на учителя физики и математики общеобразовательной школы № 1 на улице Варшавской. По словам женщины, 58-летний педагог 25 октября изнасиловал её дочь прямо в школьном кабинете.

Кроме того, в СМИ появилось интервью самого педагога, который уверяет, что ничего подобного не было. Его оклеветала та самая ученица. Главная причина - слабые знан по преподаваемым предметам и желание заработать хотя бы “тройку” - но уже у другого учителя.

После случившегося преподавателя уволили из школы, и, по сообщению СМИ, он уже нашел другое место работы - за три года он сменил четыре места работы. Но при этом педагог стал номинантом на премию "Учитель года".

После подачи заявления полиция проверила данные и задержала учителя. А сегодня судом было принято решение об избрании меры пресечения - денежный залог. Как сообщает "Деловой Петербург", сумма его составила 50 тысяч рублей.