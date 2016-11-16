Мужчина средь бела дня и на виду у прохожих пытался выкорчевать бронзовую статуэтку котенку Фунтику на улице Якубовича.

"Зачем?" и "как?" он собирался это сделать - ответы на эти вопросы не знает никто. Но все же вандала остановили прохожие.

Котенок Фунтик установлен в январе 2015 года по случаю Всемирного дня домашних животных. Автором мини-памятника является скульптор Семен Платонов.

У котенка уже есть своя история - считается, что он исполняет детские желания. Нужно лишь потереть котенка и прошептать свою мечту на ухо. От частых прикосновений детских ладошек котенок вместо черного стал золотым.

Впервые бронзового котёнка, которому дали имя Футник, представили в 2012 году назад в мастерской Дмитрия Шагина (творческая группа "Митьки"). Тогда появилась мысль установить скульптуру где-нибудь в центре Петербурга - в идеале - рядом с кошкой Василисой и котом Елисеем на Малой Садовой. Но тогда осуществить задуманное не получилось. Скульптуру Фунтика установили у входа в "Республику Кошек" лишь в 2015 году.

Как сообщают "Известия", статуэтка после акта вандализма не получила серьезных повреждений, но реставрация ей все равно требуется. Поэтому она вернется на прежнее место после необходимых работ.