Александр Тягунов, командир "Молодёжной народной дружины Красногвардейского района", получит награду за поимку насильника 10 ноября, в День сотрудника ОВД России.

25-летний Александр вместе с помощниками вычислил и помог задержать насильника, который в ночь с 30 сентября на 1 октября напал на женщину в подъезде дома 41 по проспекту Наставников.

Насильника из Красногвардейского района задержали (подробнее)

Александр Тягунов и его молодежная дружина уже не раз помогали полиции в раскрытии преступлений и задержании злоумышленников.

- Я состою в молодёжной дружине с 18 лет. В основном мы работали на праздниках и мероприятиях. Потом начали патрулировать вместе с сотрудниками полиции, - рассказал Metro Александр Тягунов. – После смерти руководителя нашей дружины, я стал командиром.

Александр руководит "Молодёжной народной дружиной Красногвардейского района" уже шестой год. За это время вместе с товарищами он выявил 1500 правонарушений и помог поймать 200 подозреваемых в различных преступлениях.

- За 7 лет работы мы наладили хорошие взаимоотношения с правоохранительными органами. В полиции знают, что нам можно доверять, - говорит Александр Тягунов. – Основная наша задача, конечно, - это работа с уличной преступностью, но мы стараемся помогать во всем. Наша дружина участвовала в поиске и задержании грабителей, насильников, мошенников, подозреваемых в растлении малолетних. А также за время работы мы помогли найти 11 пропавших детей.

Александр отмечает, что для него борьба с преступностью и помощь людям в экстренных ситуациях – это уже рефлекс.

- Это даже не хобби, это образ жизни, - считает дружинник. – Недавно проезжал мимо горящего дома. Не задумываясь, остановился, схватил топор, побежал выламывать дверь в квартире, где произошел пожар. Меня отец так учил, и я хочу своим примером показать, что нельзя оставаться в стороне. В наших силах сделать мир лучше.