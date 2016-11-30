Бывшему борцу Вячеславу Дацику, известному как Рыжий Тарзан, продлили арест, сообщает "Радио Балтика".

Известно, что во время заседания в Петроградском районном суде Рыжий Тразан, обвиняемый в разбое, попросил судью допустить маму в качестве его защитника и законного представителя, а также попросил об отводе следователя и передаче дела в Василеостровский суд. Кроме того, Вячеслав Дацик требовал лишить его гражданства Российской Федерации. Судья эти просьбы не удовлетворил.

Напомним, обвинение в разбое было предъявлено Дацику в июле 2016 года. Рыжий Тарзан подозревается в нападении на два борделя в Петербурге. Ранее в отношении Дацика было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище. Материалы расследования объединены в одно производство.

Следователи считают, что Рыжий Тарзан вместе с товарищами совершал погромы в притонах для занятий проституцией, выгонял обнажённых девушек на улицу вместе с клиентами, заставляя в таком виде идти в полицию.