На форуме среди разработчиков программного обеспечения победу одержала команда, создавшая приложение по поиску пропавших домашних животных.

Форум проходил в Петербурге 26 и 27 ноября. Тогда команда из троих парней, разного возраста, разных интересов, представила на обозрение приложение во ВКонтакте "Поиск пропавших котиков".

Если вкратце - то приложение помогает найти животных при помощи нейросетей. Как это может действовать на практике, Metro пояснил один из участников команды Максим Аверин - студент ИТМО.

- Пользователь загружает картинки - несколько фотографий животного. Программа анализирует, выделяет несколько свойств, и сравнивает эти свойства с картинками, которые есть в нескольких наиболее популярных петербургских группах во ВКонтакте. Если в соцсети кто-то уже выложил фото с животным, которое нашел, и фото выложил хозяин этого животного, то приложение обнаружит сходство. Так два пользователя смогут связаться.

Идея по созданию приложения пришла другому участнику команды - Севе Жидкову, школьнику из Удмуртии. У него потерялся кот, и ему долго пришлось мониторить группы в поисках фото своего животного.

Приложение "Поиск пропавших котиков" стало лидером в номинации "Выбор разработчиков", а его создатели получили 60 тысяч рублей. Это сумму ребята разделят на троих и смогут потратить на любые цели. Еще один приз - 20 тысяч рублей - пойдет на развитие проекта.

По словам Максима, сделать приложение более усовершенствованным и популярным - не проблема. Но для этого необходимо главное - чтобы проект принес первый результат и потерянное животное нашлось. Пока что таких случаев не было.